Produção de ovos de galinha bate recorde e alimento conquista prato dos brasileiros

Que o ovo é uma das proteínas mais consumidas pelo brasileiro, não é novidade para ninguém. Essa realidade foi confirmada após a produção bater recorde no terceiro trimestre de 2024, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados na última quinta-feira (5), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístia (IBGE).

Neste período, foram produzidos 1.2 bilhão de dúzias, uma alta de 10,3% em relação ao teceiro trimestre de 2023. Já em comparação com o segundo trimestre deste ano, houve uma elevação de 3%.

Os acréscimos mais significativos foram registrados em Minas Gerais (+21,38 milhões de dúzias), São Paulo (+20,85 milhões de dúzias), Pernambuco (+18,99 milhões de dúzias) e Espírito Santo (+11,65 milhões de dúzias).

São Paulo segue sendo o estado líder na produção de ovos, com 26,1% de participação nacional, seguido por Minas Gerais (9,9%), Paraná (9,8%) e Espírito Santo (8%).

Benefícios do ovo

Os ovos, especialmente os de galinha, são alimentos bastante acessíveis e muito consumidos pela população brasileira. Versáteis, podem ser consumidos cozidos, mexidos ou fritos ou como ingredientes de omeletes e suflês e de várias outras preparações culinárias.

De acordo com a publicação Desmistificando dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, produzida pelo Ministério da Saúde, a clara do ovo é rica em proteínas e a gema em lipídeos, vitaminas, minerais e compostos bioativos que melhoram os níveis de marcadores inflamatórios, que são substâncias relacionadas às alterações metabólicas e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como as cardiovasculares e o câncer.