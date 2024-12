Policial ajoelha nas costas de jovem durante abordagem da PM; veja vídeo

Moradores da cidade de Quirinópolis, cidade a 287 km de Goiânia (GO) registraram o momento em que dois jovens são agredidos com chutes e socos por policiais militares. Segundo a polícia, os dois homens fugiram de uma abordagem policial. Confira a ação no vídeo.

Segundo o portal G1, o caso ocorreu no sábado (7) e as imagens mostram os jovens sendo agredidos com tapas, socos, puxões e empurrões. Um deles que tem 18 anos, foi imobilizado por um dos policiais no chão, numa cena onde o policial põe as pernas sobre ele que está de bruços no asfalto. O outro rapaz, de 25 anos, está deitado na calçada.

Uma pessoa tenta se aproximar para acalmar os policiais, mas recebeu a ordem de se afastar. A PM informou em nota que os jovens não obedeceram à ordem policial de parar o carro e fugiram em alta velocidade. Foi então que a viatura começou a persegui-los e conseguiu pará-los próximo ao local onde foi registrado o vídeo.





Além disso, a PM relata que porções de maconha foram encontradas no carro e que o motorista não tinha CNH. A polícia está apurando o caso, confira trecho da nota.

“Diante das circunstâncias e das imagens apresentadas, a Polícia Militar instaurará um procedimento apuratório para análise detalhada dos fatos, reafirmando seu compromisso com a transparência e a legalidade de suas ações”, diz a polícia.

Os jovens passaram por exames médicos e foram levados até a delegacia.

Fonte: BNEWS