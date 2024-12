PF faz operação para coibir contrabando de cigarros na fronteira do Acre

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Niebla em Epitaciolândia, no Acre, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros da Bolívia para o Brasil.

As investigações, iniciadas em janeiro de 2023 após a prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo, revelaram um esquema sofisticado de transporte de mercadorias ilegais ao longo da BR-317. O trajeto ligava as cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Rio Branco, utilizando “olheiros” e “batedores” para monitorar a rodovia e garantir a segurança do transporte das cargas contrabandeadas.

Dois indivíduos foram identificados como líderes da organização. Um deles, além de coordenar as operações logísticas, administrava um estabelecimento comercial onde as mercadorias ilegais eram vendidas.