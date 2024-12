Operação contra jogos de azar cumpre busca e apreensão no Acre

A Polícia Civil do Acre deflagrou nesta quarta-feira, 11, uma operação direcionada ao combate de crimes relacionados a jogos de azar e ilícitos financeiros no Acre. Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em diferentes locais da capital.

De acordo com informações da TV 5, foram apreendidos veículos de alto valor, incluindo carros e motocicletas, que foram levados para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC).

Durante a operação, uma pessoa foi presa. Embora a identidade do detido não tenha sido divulgada, as informações preliminares apontam uma possível ligação com organizações criminosas.