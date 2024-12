No Acre, mais de 133,8 mil famílias terão o Bolsa Família em dezembro, anuncia governo

m dezembro, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) incluiu 200 mil novos domicílios no Bolsa Família, chegando a mais de 20,81 milhões de lares contemplados pelo Programa. O calendário de pagamento tem início nesta terça-feira (10.12) e segue até o dia 23, com valor médio de R$ 678,36. No Acre, 133.945 famílias serão atendidas neste fim de ano.

O mês registra 54,37 milhões de pessoas beneficiadas pela transferência de renda, em todos os municípios brasileiros, entre as quais estão 16,75 milhões de crianças com até 11 anos e outros 7,67 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos. O investimento do Governo Federal no Bolsa Família em dezembro é de R$ 14,07 bilhões.

Os repasses são feitos de modo escalonado, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sempre em dias úteis. A exceção do calendário fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos.