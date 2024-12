Natal da Familia 2025: Acre já tem programação definida; veja

O governo do Acre convida toda a população para vivenciar o espírito natalino em uma programação do Natal da Família 2024, que ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco. No dia Dia 15, e do dia 20 a 23 de dezembro, o evento trará apresentações musicais, teatrais e culturais que prometem encantar pessoas de todas as idades.

Com o objetivo de fortalecer os laços comunitários e valorizar a cultura local, o evento é organizado pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), em parceria com diversas instituições, como a Polícia Militar do Acre (PMAC), igrejas e associações culturais.

“A programação natalina organizada pelo governo do Estado é sempre muito esperada pela nossa querida população da capital. Nosso governador solicitou que fizéssemos uma programação com muita música, teatro, animação e, acima de tudo, com muito amor e carinho. Este ano, teremos o acendimento das luzes do Palácio e de toda a decoração ao redor, que com certeza formará uma belíssima paisagem e um espaço agradabilíssimo”, destaca o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

“Contaremos com a Casa do Papai Noel, a presença do próprio Papai Noel, uma árvore de Natal lindamente decorada e apresentações especiais da banda da Polícia Militar, corais de igrejas locais, peças teatrais e diversas atividades culturais. A programação começa no dia 15 e segue até o dia 23, garantindo cinco dias de muita alegria, luz e celebração”, continua.

“Mais do que a decoração e a figura do Papai Noel, o Natal carrega o verdadeiro espírito de celebração: o nascimento de Jesus, aquele que veio para nos salvar, trazer paz, amor e bondade. É isso que precisamos comemorar, especialmente ao lado das nossas famílias. Por isso, aproveito a oportunidade para convidar todos, desde as crianças até os idosos, a participarem das atividades que estão sendo preparadas com tanto carinho. Será um momento de união e adoração que marcará esta data tão especial para todos nós”, concluiu o presidente da FEM.

Confira os destaques da programação:

15 de dezembro (domingo): Abertura Oficial

18h: Início, com DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax.

18h30min: Abertura oficial com o acender das luzes natalinas.

19h30min: Cantata de Natal da Escola de Música do Acre (SEE).

Presenças especiais: Papai Noel e personagens vivos que circularão pelo local até as 21h.

20 de dezembro (sexta-feira): Música e Coral

18h: DJ Black e Samuel Sax abrem a noite.

18h30: Banda de Música Mirim da Polícia Militar (PMAC)

19h15: Coral Vida Worship, da Igreja Comunidade Batista Vida; Regente Pr. Jônney Turi

19h45: Show da Banda Iana Sarkis.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

21 de Dezembro (Sábado): Espetáculo Teatral

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax.

18h30min: Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus de Rio Branco.

19h15min: Apresentação da Banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva.

19h45min: Espetáculo teatral Natividade.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

22 de dezembro (domingo): Coral e Cultura Popular

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Auto de Natal As Pastorinhas do 2º Distrito.

19h: Banda da Polícia Militar do Acre, A Furiosa

19h45min: Coral Reisado, com a peça O Nascimento do Menino Jesus e Jesus é um Rei

20h45min: Quinteto Musical com Lidson Martins e Yvana Pacífico.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

23 de Dezembro (Segunda-feira): Encerramento

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Projeto Amigos Solidários

19h15min: Banda Marcial do Colégio Militar Tiradentes (CMET).

19h45min: Apresentações musicais com artistas locais: James Fernandes, Nilton Bararu, Eullis Romão e Júnior Chaves.

18h às 21h: Interação com o Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

O Natal da Família 2024 é um convite à união, ao amor e à partilha.