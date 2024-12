Homem é morto na frente da mãe durante operação policial em São Paulo; assista

Um homem de 20 anos foi morto a tiros pela Polícia Militar, na comunidade de São Vicente, em São Paulo, no último domingo (08). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento quando tiros são disparados dentro de uma casa onde estavam os policiais. Do lado de fora, a mãe do rapaz pedia para entrar, desesperada.

Na gravação, a mãe de Vinicius Fidelis dos Santos grita em frente a uma casa, que fica ao lado da sua residência. “Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu sou a mãe dele. Vocês mataram meu filho? O que é isso? Vocês vão matar meu filho”. Um policial impede que ela entre. Há barulhos de tiros e uma explosão na sequência.

Confira o momento:

🚨VEJA: Policiais Militares matam jovem na frente da mãe durante abordagem, em São Paulo. É possível ver a mulher aos gritos dizendo que o filho estava sendo morto. pic.twitter.com/bzAbO9XxmC — CHOQUEI (@choquei) December 11, 2024

No registro da ocorrência, a Polícia Militar apontou que houve confronto. No entanto, nas imagens que viralizaram nas redes sociais, não é possível observar se os oficiais foram atacados. A mãe de Vinícius contesta essa versão. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que investiga as circunstâncias da morte, segundo informações do G1.