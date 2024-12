Festival Pachamama inicia com casa cheia e exibição do filme “O Clube das Mulheres de Negócios”

Processed with VSCO with c8 preset

A terceira etapa do Festival Pachamama começou nesta terça-feira, 10 de dezembro, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. A abertura do evento contou com a exibição do filme “O Clube das Mulheres de Negócios”, uma produção brasileira escrita e dirigida por Anna Muylaert, de 2024, que explora a força feminina no mundo empresarial e social.

O festival, que acontece até 14 de dezembro, é realizado pela Saci Filmes com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Acre por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), se consolida como um dos principais eventos culturais da Amazônia. Além de celebrar o cinema, promove debates sobre temas relevantes, como a preservação ambiental e a valorização das culturas locais.

Na oportunidade, dezenas de artistas e fazedores de cultura estiveram presentes. Minoru Kinpara, presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), também se fez presente e enfatizou a importância do Pachamama para o estado do Acre:

“O Pachamama é um espaço que demonstra o talento e a sensibilidade dos nossos artistas, além de promover uma conscientização ambiental tão necessária nos dias de hoje. É uma oportunidade para mostrarmos que, com apoio e condições adequadas, nossos artistas são capazes de realizar trabalhos maravilhosos”.

Já a diretora artística do festival, Karla Martins, celebrou o retorno do evento ao formato presencial, após dois anos sem realização.

“Depois de dois anos é emocionante ver o festival retornar com força total e o cinema lotado. Este é um momento de retomada da cultura e do cinema brasileiro. Aproveito e convido todos a acompanharem a programação até sábado, quando teremos um encerramento especial com a Pacha Festa”.

