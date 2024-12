Casos caem mas transmissão de HIV de mãe para filho tem seis ocorrências no Acre em 2024

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), tem avançado na luta contra a transmissão vertical do HIV, que é a passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação. Este ano, o estado não registrou nenhum caso desse tipo de transmissão. A conquista reflete o sucesso de estratégias implementadas pela gestão em combater a infecção por HIV, especialmente entre gestantes.

O Comitê de Investigação e Eliminação da Transmissão Vertical da Sesacre, reativado recentemente, tem desempenhado um papel crucial ao monitorar e investigar os casos potenciais de transmissão, não apenas de HIV, mas também de sífilis e hepatites virais.

Nos últimos 10 anos, o Acre manteve uma média baixa de transmissão vertical do HIV, com exceção de 2018, quando foram registrados três casos. Nos anos seguintes, essa média foi de dois casos por ano, caindo para um caso por ano a partir de 2021. Em 2024, a redução foi ainda mais acentuada, com nenhum caso registrado até o momento.

Paralelamente, houve uma queda notável no número de gestantes diagnosticadas com HIV. Em 2022, 17 casos foram registrados, enquanto em 2024 esse número caiu para apenas seis. Essa redução é atribuída aos esforços da Atenção Primária à Saúde, que tem atuado de forma proativa no pré-natal, promovendo a captação precoce de gestantes e investindo na prevenção.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância desses resultados: “A diminuição dos casos de transmissão vertical do HIV e o fato de não termos nenhum caso registrado em 2024 são conquistas expressivas. Isso evidencia o impacto das ações coordenadas pela Sesacre e o comprometimento com a saúde da população. A continuidade desse trabalho e o fortalecimento das ações de prevenção e cuidado são fundamentais para manter esses índices em queda e proteger as novas gerações”, declarou.

Ações nas regionais

A Sesacre, por meio do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) tem realizado uma série de ações em diversos municípios do Acre, com o objetivo de intensificar a prevenção e a conscientização sobre o HIV e outras ISTs.

Essas iniciativas incluem testagem da população, distribuição de panfletos informativos e campanhas de conscientização. Jozadaque Beserra, coordenador do Núcleo, resumiu essas atividades: “Estamos realizando um trabalho abrangente de testagem e prevenção em várias regiões do estado. Nosso foco é alcançar o maior número de pessoas possível para promover a conscientização e reduzir os índices de infecções, garantindo que a população esteja informada e protegida”

Beserra destacou ainda que essas ações, alinhadas com políticas de saúde pública focadas em prevenção e atendimento integral, mostram que a abordagem adotada pelo estado tem resultado em avanços significativos. “Com a continuidade dessas estratégias, espera-se que a transmissão vertical do HIV continue sendo controlada e, eventualmente, eliminada no estado”, pontuou.