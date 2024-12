Vídeo: Queda de árvore gigante deixa mortos e feridos na Indonésia; veja o vídeo

Duas pessoas morreram após terem sido atingidos por uma árvore de 2 metros de altura na Ilha de Bali, na Indonésia. De acordo com a imprensa local, as vítimas eram turistas estrangeiras, uma da Coreia do Sul e o outra da França. Elas foram socorridas, mas não resistiram.

O incidente aconteceu por volta das 12h25, na Floresta dos Macacos de Ubud, um dos pontos turísticos do lugar. Nas imagens, que estão circulando nas redes sociais, capturadas por uma emissora de TV, é possível ver o momento da queda. Assim que notam que a árvore está caindo, as pessoas que estavam visitando o local começam a correr, mas algumas acabam atingidas. Veja o momento:

Terjadi musibah pohon tumbang di Monkey Forest – Ubud – Bali.

Blm diketahui apakah ada korban jiwa atau luka. Semoga semua selamat. Sumber: Grup whatsapp keluarga (fowarded many times) pic.twitter.com/d11RQb9zHk — Ir. IPGSPR (@gunasatwam) December 10, 2024

À CNN Indonesia, o chefe de polícia de Ubud Gusti Nyoman Subarsana afirmou que as vítimas foram identificadas como Funny Justine Christine, francesa de 32 anos, e Kim Hyoeun, sul-coreana de 42 anos. Uma outra turista, identificada como Lee Sunni, de 45 anos, teve ferimentos graves.

A suspeita das autoridades é que os temporais e os ventos fortes dos últimos dias possam ter enfraquecido a árvore e causado a queda. O caso será investigado.