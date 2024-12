Vídeo: Jovem morre ao tropeçar e cair de heliponto enquanto gravava vídeo

Uma jovem de 22 anos morreu após cair do heliponto de um prédio em Balneário Camburiú, em Santa Catarina, na noite do último domingo (8). Segundo relatos do irmão da vítima, que presenciou a queda, Carol Oliveira gravava vídeos quando perdeu o equilíbrio e despencou.

Familiares acreditam que a jovem caiu de uma altura aproximada de 25 andares. Ela estava no heliponto do Edifício Império do Sol, localizado na Avenida Atlântica, em frente à Praia Central. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a vítima já estava sem sinais vitais.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o acidente. Foi feita uma perícia no local e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

Carol Oliveira participava de um projeto de futsal e futebol de Itapema, cidade vizinha a Balneário Camboriú, e trabalhava como monitora de atletas no município.

A jovem também jogava de atacante no futebol e na posição de pivô no futsal. Sua treinadora, Angélica Solidade, descreveu a jovem como uma pessoa gentil e apaixonada pelo esporte. “Tinha muitos amigos e todo mundo gostava dela. Você nunca viu uma pessoa falar a ‘Carol é chata, não gosto’. Onde chegava, todo mundo gostava dela. Inclusive as crianças que ela cuidava no ônibus, as atletas pequenas e mais velhas”, disse.

