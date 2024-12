VÍDEO: Influenciadora parte para cima de homem após encontrá-lo na cama do ex-namorado: “Pobre”

A influenciadora digital Apoline resolveu partir para agressão depois de encontrar um homem deitado na cama do ex-marido, Vitor Andrade. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (10) mostra a confusão.

No registro, Apoline aparece tentando jogar uma vassoura contra o rapaz, mas é impedida por Vitor, que fica na frente da porta do quarto, impedindo a entrada da ex-companheira.

“Vi*dinho pobre. Sabe quando ele vai te querer? Nunca, porque tu é pobre, lascado, f*dido”, diz a criadora de conteúdo. Na sequência, o rapaz responde: “Mas ele me ama”.

Apoline e Vitor são pais de um menino de quase 1 ano. Nas redes sociais, vários internautas reagiram ao vídeo. “Gente, já são ex. Ele pode fazer o que quiser”, opinou uma pessoa. “Já está errado invadir a casa do ex e não ter mais nada com ele”, disse outra. “O povo não tem mais vergonha na cara, já grava e publica”, comentou uma terceira.

Assista:





Fonte: BNEWS