Últimos preparativos para iluminação de Natal em Rio Brano

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realiza os preparativos finais para inaugurar no próximo domingo, 15, a iluminação natalina na praça do Palácio Rio Branco, na capital.

O evento natalino costuma atrair centenas de pessoas e movimenta a economia acreana, com as tradicionais barraquinhas de alimentação no entorno da praça.

“Todos os anos o Estado tem proporcionado decorações que atraem a população à praça do Palácio e, dessa forma, contribui também para fomentar a economia local. Assim, seguimos com os trabalhos de instalação da iluminação, e estamos cada vez mais empenhados para que o Natal seja um sucesso de entretenimento entre as pessoas”, enfatiza o titular da Seop, Ítalo Lopes.

Neste ano, além da iluminação colorida no Palácio Rio Branco, também estão sendo providenciadas a árvore de Natal e a Casinha do Papai Noel na praça, garantindo a diversão das crianças que vão prestigiar as atrações com seus pais.

Outros pontos da cidade também estão sendo ornamentados e vão atrair o público da capital, como a iluminação do Mastro da Bandeira do Acre, na Gameleira, e do Flutuante, no Lago do Amor, próximo à entrada do Parque Ipê. Além disso, enfeites e iluminações especiais vão ser espalhados por rotatórias da cidade, promovendo o clima natalino na capital.

O governo deve, ainda, publicar nos próximos dias o cronograma de festividades na semana de inauguração da iluminação, garantindo atrações para o público que visita o espaço.