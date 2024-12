Terça deverá ser quente, abafada e de chuvas isoladas no Acre

A previsão do tempo para esta terça-feira, 10, no Acre, indica um dia quente e abafado, com chances de temporais isolados em diversas regiões do estado.

O calor combinado com alta umidade aumenta as chances de pancadas de chuva e temporais localizados em algumas áreas

Temperaturas por região:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Brasileia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 34°C e 36°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 32°C e 34°C.