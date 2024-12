Reaplicação do Enem começa nesta terça-feira (10)

Ocorre nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de dezembro, a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os participantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular do exame ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas solicitaram a reaplicação e tiveram os pedidos aprovados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No primeiro dia, os participantes resolverão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo, os inscritos farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.

Na reaplicação do Enem, assim como no exame regular, a prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente.

Horários

Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os participantes começarão as provas às 13h30 e poderão concluí-la até as 19h, no primeiro dia, e 18h30 no segundo dia. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram os pedidos aprovados terão uma hora a mais de prova. Toda a reaplicação segue o horário de Brasília.

Documentos

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) e os demais documentos digitais (e-Título, CNH ou RG) podem ser apresentados por meio do aplicativo Gov.br. Também são considerados documentos válidos para identificação do participante:

– Cédula de Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

– Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

– Passaporte;

– Carteira Nacional de Habilitação;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.

Já para o participante estrangeiro, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto descritos a seguir:

– Passaporte;

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

– Carteira de Registro Nacional Migratório;

– Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

– Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Envelope porta-objeto

No momento da aplicação, não será permitido o uso de qualquer objeto eletrônico. O participante deverá guardar esses materiais, desligados, no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de prova. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local de prova.

Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria; protetor auricular; relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, e quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.

Enem PPL

O Inep também aplicará, nos dias 10 e 11 de dezembro, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024. As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular e ocorrem dentro das unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação. Ao todo, 97.016 participantes estão inscritos.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.