Iluminação do governo será inaugurada 9 dias antes de comemorar Natal em Rio Branco

O Governo do Estado do Acre iniciou nessa segunda-feira, 9, a ornamentação natalina em alguns pontos da capital acreana. O fato chamou atenção, já que faltam apenas 15 dias para a celebração.

Operários começaram a trabalhar na construção da casa do Papai Noel na Praça General Dutra, mais conhecida como Praça do Palácio Rio Branco.

Além da construção do espaço, ocorre também um trabalho de ornamentação do Obelisco do Acre, que fica localizada na mesma praça.

O curioso é que, diferente de outros anos, a ornamentação dos espaços está muito próxima do Natal.

Inclusive, faltando apenas duas semanas para o Natal, ainda não foi divulgada a programação que acontece, anualmente, no espaço em frente a sede do governo acreano.

Consultada pelo ac24horas, a assessoria do governo informou que o planejamento é realizar a inauguração e toda a programação apenas no próximo dia 15, ou seja, nove dias antes do Natal.

A prefeitura de Rio Branco inaugurou sua iluminação natalina na Praça da Revolução no último sábado, dia 7.