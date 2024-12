Idosa banca cerveja para parentes em botequim no dia do próprio enterro: ‘Colocamos litrão pra ela no caixão’; assista

O velório de um ente querido é cercado, na maioria das vezes, de muitas lágrimas, lamentações e até isolamento. Uma família do Rio de Janeiro, porém, decidiu ressignificar esse momento de partida e celebrar as lembranças boas dos parentes que se despediram. Prova disso é que no início de novembro diversas pessoas se reuniram em frente ao cemitério onde Aida Laurentino, de 80 anos, estava sendo enterrada e beberam cerveja que foi bancada por ela.

A história acabou viralizando no TikTok por meio da sobrinha de Aida, Dayane Laurentino, de 37 anos. A jovem compartilhou encontros do velório e acabou alcançando mais de 900 mil visualizações.

Em entrevista ao Globo, a mulher contou que todos os parentes são enterrados no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma vez que a capela fica na parte de fora do local, a família se junta para beber antes do velório, acompanha o cortejo até a sepultura, e, em seguida, volta para o bar.

“Toda vez que tem enterro, a gente para naquele bar e fica bebendo. Minha tia era daquelas velhinhas arretadas, para frente, que ficavam até o final de todos os enterros. Dançava, estava em festa, enterro, velório, estava em tudo. Ela mesma deixou o dinheiro para a gente beber no enterro: colocamos até um litrão para ela no caixão, para levar, e molhamos a boquinha dela”, relatou.

Apesar da reunião tradicional, Dayane contou que alguns parentes preferiram não participar do encontro no botequim, por não estarem se sentindo bem.

“O pessoal respeita bastante, por já ser tradição. O dono do bar já até conhece a gente. Já falei ‘mata todo mundo e não morre’. (…) O do meu padrinho foi o mais engraçado, ele (caixão) não entrava na gaveta para ir embora: foi muito divertido, deus me livre”, contou.

No dia do enterro, acontecia o jogo entre Flamengo e Atlético-MG pela final da Copa do Brasil. A família, de sua maioria flamenguista, comemorou o título com muita bebedeira e música, como foi mostrado no vídeo do TikTok.