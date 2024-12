Golden chora ao reencontrar tutora após oito meses separados; veja vídeo

Isadora Raymundi compartilhou com seus seguidores do TikTok a cena de seu reencontro com seu cachorro, da raça golden retriever, após oito meses separados e encantou os usuários da rede social.

O vídeo, postado na última quinta-feira (05), mostra a tutora explicando que ela e o pet ficaram um tempo separados e que naquele momento iriam se reencontrar, a humana estava ansiosa para saber a reação dele.

Quando o golden chegou perto da tutora, não demorou muito para reconhecê-la e logo começou a chorar e a subir em Isadora, demonstrando alegria por vê-la de novo, que por sua vez, retribuiu o carinho do pet.

A postagem já conta com mais de 400 mil curtidas e com quase dois mil comentários. “Ele chorando e eu chorando junto!”, disse uma seguidora. “O significado amizade verdadeira!”, comentou outro internauta.

