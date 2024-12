Em Brasília, vereador eleito André Kamai, anuncia investimento do governo Lula de 39 milhões para a saúde em Rio Branco

O vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores de Rio Branco, André Kamai, cumpre agenda em Brasília e nesta segunda-feira (9), esteve no Ministério da Saúde onde anunciou a liberação de R$ 39 milhões do governo Lula para fortalecer a saúde pública na capital acreana. O investimento será dividido entre a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 5, no bairro Rosa Linda, e a obra de uma nova Policlínica, no bairro Belo Jardim.

André Kamai destaca a importância de uma gestão eficiente para garantir que os investimentos sejam aplicados de forma estratégica, atendendo às prioridades da população. Durante sua visita ao Ministério da Saúde, o Vereador confirmou investimentos importantes para a saúde em Rio Branco.

“Estou realizando algumas visitas em Brasília e hoje estive no Ministério da Saúde, onde recebi a notícia de que Rio Branco vai receber uma UBS porte 5, com investimento de R$ 6 milhões, no bairro Rosa Linda. Além disso, será construída uma Policlínica no bairro Belo Jardim, com investimento de R$ 33 milhões. Agradeço ao Presidente Lula e a Ministra da Saúde pela atenção dedicada a Rio Branco”, afirmou.

Dos R$ 39 milhões, R$ 17 milhões serão destinados à construção da Policlínica e outros R$ 16 milhões serão usados ​​para equipar o espaço, que promete se tornar um marco no atendimento à saúde na região. Já a UBS porte 5, que receberá investimento de R$ 6 milhões, será uma das mais completas de Rio Branco, oferecendo serviços ampliados à população e atendendo um número significativo de moradores do Rosa Linda e áreas próximas no Segundo Distrito.

Cumprindo agenda no Distrito Federal, Kamai realiza visitas a Ministérios e outras instâncias do Governo Federal para acompanhar o andamento dos recursos e discutir novos investimentos para Rio Branco. O vereador destacou que sua missão é buscar soluções concretas para as principais demandas da cidade, com foco na saúde, educação e infraestrutura.

O assessor Adjunto de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Saúde, Marroni Alves, ressaltou o compromisso do governo do presidente Lula com a região e com o fortalecimento da saúde pública nos municípios da Amazônia Legal.

“A Amazônia Legal é uma prioridade para o presidente Lula e para a ministra Nísia Trindade. Em janeiro, haverá uma nova rodada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), permitindo que os municípios solicitem unidades odontológicas móveis, oficinas ortopédicas, centros de reabilitação, ampliação do Samu, entre outros benefícios. Nós vamos continuar trabalhando para atender Rio Branco com o mandato do André Kamai, para anunciar novos investimentos para o Estado”, disse.