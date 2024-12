Cachorrinho de oito meses morre durante tosa em pet shop; assista

Um filhote de cachorro da raça shih-tzu, chamado Mike, de oito meses, morreu no último sábado (07), durante tosa em um pet shop no Arapoanga, Distrito Federal.

Imagens de segurança mostram uma funcionária agredindo o pet. De acordo com a tutora do filhote, Diana Ferreira, ela deixou Mike no pet shop às 13h e, cerca de duas horas depois, recebeu uma ligação informando sobre a morte do cachorrinho.

A filmagem mostra que Mike estava preso por uma coleira e, ao tentar se soltar, caiu da bancada, ficando pendurado pelo pescoço. Ele foi recolocado no local, mas não conseguia mais se levantar. A atendente ainda o manuseou de forma brusca, e o cão acabou desfalecendo.

“Infelizmente, por uma irresponsabilidade perdemos nosso cachorro. Que isso fique de alerta para todos”, disse a tutora em suas redes sociais. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.





Fonte: BNEWS