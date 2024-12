Vídeo! Policial pisa na cabeça de motorista durante abordagem; saiba o que alega a PM

Um vídeo registrou o momento em que um policial militar pisou na cabeça de um motorista de aplicativo, na noite deste domingo (08), durante abordagem no bairro Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo.

Informações da GloboNews dão conta de que, segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou depois que o motorista ultrapassou uma viatura com dois policiais ao avançar um semáforo vermelho e não respeitar a ordem de parada dada pelos agentes. Os policiais, então, conseguiram alcançar o veículo, quando o motorista foi imobilizado no chão por um dos PMs, enquanto o outro pisou na cabeça dele.

O homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, de acordo com a polícia, por resistência e injúria racial. Já a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a instituição não compactua com desvios de conduta e que as imagens serão analisadas, bem como as circunstâncias do fato.

Fonte: BNEWS