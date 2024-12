VÍDEO: Em jogo do título, CEO do Botafogo interage com a torcida de forma inusitada

Por conta da interação, CEO do Botafogo foi chamado de "o gringo mais carioca da terra" | Bnews - Divulgação Vítor Silva / Botafogo

Durante a partida Botafogo 2×1 São Paulo, que deu o título brasileiro ao Glorioso após 29 anos, uma cena inusitada chamou atenção dos torcedores. Circula nas redes sociais um vídeo do CEO do time carioca, John Textor brincando com os torcedores e “bebendo” cerveja do copo de um torcedor carioca.

No vídeo, o dono do Botafogo SAF aparece pedindo uma bebida para um torcedor. O homem que está em um nível acima de onde se encontrava Textor joga cerveja para o CEO que prontamente coloca a boca para ingerir a bebida. Essa cena levou os trocedores do time carioca à loucura.

Vale lembrar que John Textor está no comando do Glorioso desde março de 2022. Naquele ano, o time carioca tinha acabado de voltar para a Série A e foi um dos primeiros clubes a se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

De lá para cá houveram tropeços, mas algumas conquistas. As duas maiores ocorreram neste ano. No sábado (30/11), o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3×1 e sagrou campeão da Libertadores – o primeiro da sua história -. Neste domingo (08), foi a vez do Fogão ganhar o Brasileirão após 29 anos de espera.

Fonte: BNEWS