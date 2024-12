Ufac abre inscrições para mestrado no Campus Floresta

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais (PPGCA), com início previsto para 2025. O curso será realizado no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, e oferece 19 vagas distribuídas em duas linhas de pesquisa: sociedade, seu ambiente e uso sustentado e Recursos naturais, manejo e monitoramento.

As inscrições, gratuitas, serão realizadas entre os dias 6 de janeiro e 3 de fevereiro de 2025 por meio da plataforma online do programa (acesse aqui). Podem se inscrever profissionais graduados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), estrangeiros com diploma validado no Brasil ou estudantes cursando o último semestre da graduação.

As vagas incluem modalidades de ampla concorrência e ações afirmativas, contemplando pessoas negras, indígenas, quilombolas, populações tradicionais e pessoas com deficiência, conforme estabelecido pela Resolução CONSU nº 162/2023.

O processo será realizado em quatro etapas: Prova escrita discursiva sobre temas relacionados às ciências ambientais; entrevista para análise da proposta de pesquisa; avaliação do currículo, com pontuação para atividades acadêmicas e produção científica; classificação final, considerando a soma das notas obtidas em cada etapa.

Todas as provas presenciais ocorrerão nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá.