Reencontro emocionante: Cadelinha se recusa a soltar a cuidadora após meses de separação

Cachorro perdido abraça tutora após ser acolhido pelo abrigo City of San Antonio Animal Care Services | Bnews - Divulgação Reprodução / Facebook / City of San Antonio Animal Care Services

Perder um animalzinho de estimação é sempre um momento difícil para os tutores. No entanto, uma cadelinha teve a sorte de reencontrar sua cuidadora, protagonizando uma cena comovente ao “abraçar” a mulher e se recusar a deixá-la, após tanto tempo separada.

A cadelinha chamada Coco foi acolhida pelo abrigo “City of San Antonio Animal Care Services”, nos Estados Unidos. Funcionários do local notaram que ela parecia sentir falta de alguém, sugerindo que não era apenas mais um animal abandonado.

Lisa Norwood, funcionária do abrigo, comentou ao portal The Dodo sobre os cuidados com Coco: “Ao visitá-la no canil, Coco sentou-se como uma dama, abanando o rabo o tempo todo enquanto o membro da equipe falava com ela. Ela dizia: ‘Sua família está chegando. Sua família está chegando’.”

O abrigo decidiu compartilhar uma foto de Coco no Facebook, na esperança de encontrar seus tutores. Dias depois, uma mulher identificada como Sra. G chegou ao local e informou que a cadela era do seu irmão. “Eles não sabem ao certo como ela saiu, mas a procuraram por toda a vizinhança durante meses. Acontece que, de alguma forma, ela atravessou uma rodovia movimentada e foi parar em outro bairro, a alguns quilômetros de distância”, comentou Lisa.

Ao reencontrar a mulher, Coco não conseguiu conter a empolgação, pulando no colo dela e a abraçando. A cena emocionou até os funcionários do abrigo, que ficaram às lágrimas.