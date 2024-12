PM agride mulher com soco no meio da rua; assista

Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher com um soco no rosto, em Campinas, cidade de São Paulo, no último dia 21 de outubro e as imagens foram obtidas pela EPTV nesta segunda-feira (09).

Na filmagem, é possível ver três policiais cercando a mulher antes da agressão. Eles foram chamados pela filha da vítima, por causa de uma briga das duas.

Em entrevista ao Grupo EP, a mulher contou que o policial militar segurava algemas no momento do soco. As imagens da câmera de segurança mostram que o homem levou a mão ao cinto e pegou um objeto antes de agredir a moradora.

“Depois de ele bater, ele jogou a minha cabeça no chão. Na hora eu desmaiei, eu não enxergava, não ouvia. Caí no chão desmaiada. Meus vizinhos pediram para chamar o Samu para me socorrer, eles não deixaram, me colocaram algemada dentro da viatura e me levaram para o pronto-socorro”, disse a mulher.

A vítima ainda relatou uma ameaça feita pelo PM. “Ele falou ‘você pode denunciar na Corregedoria, onde você quiser, porque eu sei onde você mora’. E isso me deixou com mais medo ainda”, contou ela, que teria dito na época que não denunciaria a agressão por medo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que não teve acesso às imagens para que o caso fosse devidamente apurado. “A PM vai analisar as imagens, assim que divulgadas, para apurar a conduta dos policiais e tomar as medidas cabíveis”.





Fonte: Bnews