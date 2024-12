Não roubarás? Com a bíblia na mão, homem rouba celular durante culto; assista

Um homem foi flagrado roubando um celular de uma mulher durante um culto em uma igreja evangélica. Nas imagens [assista abaixo] é possível perceber o momento em que ele se aproxima da vítima, que está em um momento de oração, e subtrai o aparelho.

O caso aconteceu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite da última quinta-feira (5). O celular estava em cima de um banco e o homem se aproveitou do momento em que a vítima estava com os olhos fechados para praticar o crime.

Ao perceber a falta do celular, a mulher procurou a secretaria da igreja, que identificou o homem com as imagens das câmeras. O celular foi devolvido e o caso foi resolvido entre as partes envolvidas.

Assista o momento que o homem rouba o celular:





Fonte: BNEWS