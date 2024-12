Mulher é feita refém por suspeita armada em ponto de ônibus; ASSISTA

Uma mulher fez uma senhora refém na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira (09). O incidente ocorreu em um ponto de ônibus em frente à Faculdade Cásper Líbero. A vítima foi liberada após a ação dos policiais.

A Polícia Militar foi acionada ao local às 12h13 para atender a ocorrência. A vítima estava sendo ameaçada com uma faca na região do pescoço. A suspeita foi contida por uma arma não letal e caiu ao chão. Após a intervenção, a refém foi resgatada sem ferimentos. As informações são da CNN Brasil.

Veja o momento:

Urgente, mulher e feita de refém enfrente a faculdade Casper Libero @brasilurgente @CesarTralli pic.twitter.com/ldeZQqB5mF — Thales Henrique (@thaalesheenriks) December 9, 2024

De acordo com a Polícia Militar, duas faixas da Avenida Paulista foram interditadas devido à situação. A motivação do crime ainda não foi revelada pelas autoridades.

Fonte: BNEWS