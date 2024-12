O presidente do MDB, ex-prefeito Vagner Sales (foto), disse ontem ao BLOG que o partido está aberto a discutir alianças para a disputa do governo em 2026. Vagner confirmou que já teve uma conversa preliminar com o candidato a governador, senador Alan Rick (UB), quando o assunto da eleição de 2026 esteve em pauta. Houve ainda uma conversa entre Alan e a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). O MDB, segundo o seu presidente, também, está disposto a ter a mesma conversa com a candidata ao governo, vice-governadora Mailza Assis (PP), caso a sigla venha a ser procurada. “O MDB é democrático, abrirá diálogo com todos os partidos que tenham nomes para brigar pelo Palácio Rio Branco”, revelou Sales. Sobre a formação de uma chapa forte para a Câmara Federal, ele considera que isso não será problema, pelo fato do MDB não ter ninguém com mandato federal, o que considera um atrativo natural.

SOBRE MARCUS ALEXANDRE

Em relação ao ex-prefeito Marcus Alexandre, Vagner Sales destacou que é interesse do partido que ele saia candidato a deputado federal; mas que Marcus decidiu disputar um mandato para a Assembléia Legislativa.

SÉRIAS DIFICULDADES

O presidente do REPUBLICANOS, deputado federal Roberto Duarte, não terá tarefa fácil para montar uma chapa para a Câmara Federal; por o partido ter dois parlamentares. Com Roberto Duarte e Antônia Lúcia na chapa, qual é o candidato novo que vai querer servir de boi de piranha?

O GOVERNO FEZ SUA PARTE

Nesta questão do concurso da Educação, a culpa do certame ter tido uma série de problemas é exclusivamente da empresa contratada. O secretário de Educação, Aberson Carvalho, fez a sua parte, que era a de contratar uma instituição para aplicar as provas e fazer a seleção dos candidatos. Se não deu tudo certo, a culpa é da contratada. Nem dele e muito menos do governador Gladson Cameli. Vamos pontuar as responsabilidades e não misturar política neste caso.

NÃO DIMINUIU O RITMO

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não se acomodou com a sua folgada reeleição e manteve o mesmo ritmo de trabalho, com a recente entrega da Concha Acústica, um espaço importante para a cultura. Foi reeleita com mais de 60% dos votos.

COMEÇOU A CHAMADA

Os vereadores da próxima legislatura já estão sendo procurados por emissários do prefeito Tião Bocalom, na cabala de votos pela candidatura a presidente da Câmara Municipal de Rio Branco do vereador eleito Joabe Lira (UB). Pode ficar certo: Bocalom fará tudo para eleger o seu pupilo.

TRATAMENTO DE BANDIDO

A ação de malandros transvestidos de moradores de rua no centro da cidade, em plena luz do dia, tirou a segurança e o sossego da população. Quem porta uma faca para assaltar não deve ser tratado como um mero sem-teto, um coitado vítima da sociedade, mas sim como bandido. Tá faltando ação policial.

CARTA BRANCA

O STF deu carta branca em votação dos demais ministros, para que o ministro Alexandre de Moraes continue à frente da apuração da tentativa de golpe de estado por autores bolsonaristas. Agora ficou respaldado pela maioria do pleno.

APOIO CERTO

O deputado Nicolau Júnior (PP) tem um apoio certo para sua reeleição em 2026, vindo da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, a quem deu apoio na última eleição municipal.

NÃO IMPEDE

Não conte que o fato da sua prestação de contas ter sido aprovada com ressalvas, isso vai impedir o vereador eleito Neném Almeida (MDB) de ser diplomado e tomar posse. E cumprirá o mandato.

CHAPA DA PESADA

Marcus Alexandre, Michelle Melo, Tanízio Sá, Antônia Sales, Neném Almeida, Eber Machado e Fábio Araújo, é a chapa do sonho do MDB para a briga por vagas na ALEAC.

APOSTA NO IMPONDERÁVEL

O senador Sérgio Petecão (PSD) continua apostando que Jorge Viana (PT) não sairá candidato a senador, e ele venha a ser em 2026, o candidato do Lula no estado. Como estamos em tempo natalino, vale crer no Papai Noel. O PT não vai abrir mão de tentar brigar por uma vaga no Senado.

MELHOR ENCAMINHADO

O partido que está melhor encaminhado para montar uma chapa competitiva para deputado federal, é o PP. Tem quatro nomes com densidade eleitoral comprovada: Fernanda Hassem, José Adriano, Socorro Neri e Zezinho Barbary. Caso surjam mais nomes com potencial, poderá brigar para manter as três cadeiras que tem hoje na Câmara Federal.

FALTAM NOMES

Pelo PT, não se repetiria em 2026 a Federação com o PCdoB e PV. O problema é que o PT não tem nomes no seu quadro para lançar uma chapa puro-sangue para a ALEAC. Que situação! Precisará da Federação para tentar eleger deputados.

NÃO HÁ COMO ESCONDER

Um fato não pode ser varrido para debaixo do tapete no governo do Gladson Cameli: nenhum governante fez um concurso com maior número de vagas na Educação do que ele. E valorizou os professores. Seu governo não é a última bolacha do pacote, mas neste setor produziu pautas positivas. Goste-se ou não dele. É a realidade.

AMARRANDO APOIOS

O vereador eleito Joabe Lira (UB) continua amarrando apoios à sua candidatura à presidência da Câmara municipal de Rio Branco. O vereador Raimundo Neném (UB) declarou seu voto a favor dele.

COMPOSIÇÃO NATURAL

O presidente do PDT, Luiz Tchê, revelou ontem ao BLOG que espera uma decisão do Gladson Cameli sobre a disputa do governo em 2026. “Se ele apoiar a Mailza, nós também apoiaremos”, enfatizou Tchê.

NÃO FICARÁ FORA

Sobre o papel do PDT em 2026, o deputado Luiz Tchê falou que o partido vai trabalhar para montar chapas que possam eleger deputados estaduais e deputados federais, mesmo a sigla não tendo um grande Fundo Eleitoral.

BARRA PESADA

Candidato novo para conseguir se eleger deputado estadual no PP, terá que ter estrutura financeira e base eleitoral; ou vai servir de boi de piranha. O PP tem nomes pesados, como os deputados Nicolau Júnior, Maria Antônia e Manoel Moraes.

LONGE DA POLÍTICA

Quem não quer mais saber de ser candidato são os ex-governadores petistas Binho Marques e Tião Viana, ambos dedicados aos seus campos profissionais, em Brasília.

DILEMA DA MAILZA

Caso não aconteça nenhum imprevisto o Gladson se afasta do governo em abril de 2026, para ser candidato a senador. Neste cenário, assumirá a vice-governadora Mailza Assis. Para ter autoridade, terá que colocar nos postos principais do governo pessoas escolhidas por ela, para a gestão ter a sua cara. Ou não será respeitada. Este é o dilema da Mailza. O poder é para quem sabe exercer o poder.

CONCEPÇÃO JORNALÍSTICA

Quando um deputado federal ou senador do Acre, um estado pequeno, consegue estar sempre na mídia nacional, sendo chamado para entrevistas, para programas nas emissoras de televisão, é citado por jornalistas de renome nacional; na minha concepção jornalística é quando se pode dizer que este ou aquele parlamentar federal virou destaque e conseguiu furar a bolha do baixo clero. Fora disso, é tudo no arroz com feijão, longe do alto clero. É a minha concepção jornalística.

NA PAZ

Bom final de semana na paz de Deus.

FRASE MARCANTE

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”.Vinicius de Moraes.