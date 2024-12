Lancha quase afunda e é retirada de píer na Bahia Marina; assista

A equipe operacional da Bahia Marina se mobilizou, no último sábado (07), por causa de uma lancha que ficou parcialmente submersa no mar. As informações são da Aratu On

De acordo com a Marina, a embarcação teve “problemas de flutuabilidade” e por causa disso,precisou ser içada ao pátio. Além disso, no momento do ocorrido, não tinha ninguém a bordo e não foram registrados danos ambientais ou impactos às demais embarcações da Marina.

O nome da lancha não foi divulgado por questão de privacidade e uma investigação foi iniciada para a apuração do acidente.





Fonte: BNEWS