Influenciadores: Gladson, Bocalom, Bittar, Nicolau, Neri e Mailza!

É indiscutível que ninguém é obrigado a gostar de qualquer pessoa, mas o respeito é sempre necessário! É inegável que os principais influenciadores no processo eleitoral de 2024 em todo o estado foram o governador Gladson Cameli (PP), o senador Márcio Bittar (União Brasil) e o prefeito Tião Bocalom.

A influência deles foi fundamental para o sucesso da maioria dos prefeitos eleitos. Estiveram presentes em todas as regiões do estado, desde Assis Brasil até Mâncio Lima, incluindo Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Inclua-se nesse combo o deputado Nicolau Júnior, a deputada federal Socorro Neri e a vice-governadora Mailza Assis, todos do PROGRESSISTA. Cameli, Bittar, Bocalom, Júnior, Neri e Assis, moldaram significativamente o cenário eleitoral de 2024, exercendo uma influência que se estendeu por todo o estado, e que terá desdobramento nas eleições de 2026.

“Para 2026 eu sou o plano A, B e C”. (Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, momentaneamente inelegível)

. PL, União Brasil e PROGRESSISTA podem se fundir em uma nova sigla alcançando mais de 150 deputados federais.

. A proposta circula entre os líderes, se vai acontecer ou não apenas o tempo dirá.

. A presunção da inocência assegura que os prefeitos que prestarão contas detalhadas das emendas PIX até o dia 31 de dezembro, aplicaram os recursos honestamente.

. O cômica dessa história, se não fosse trágica, é que quem deveria prezar pela transparência absoluta e total da execução das “suas” emendas deveriam ser os senadores e deputados federais.

. Os prefeitos, que a princípio, são íntegros, honestos e tementes a Deus, também!

. “Esse negócio de emendas pix já encheu o saco”!

. Concordo, Macunaíma!

. Porém, em Brasília, o Congresso Nacional faz uma operação padrão enquanto o Executivo não liberar as emendas por cima do balseiro.

. Tudo feito na moita!

. Bem capaz que o prefeito Tião Bocalom vá apoiar um adversário político para a presidência da Câmara.

. “Só estô tu, Macunaíma”!

. O vereador André Kamai (PT), por exemplo, seria bem melhor para o Boca do que alguns aliados.

. Quando olhamos para GAZA, Ucrânia, Síria… percebemos que vivemos no paraíso.

. O ramal Bem-te-vi, que dá acesso a Associação dos Magistrados, precisa de uns cem metros de operação tapa-buracos.

. A Emurb até passou por lá, mas tampou apenas a entrada do bairro monitorado da Ipê, deixando os poucos metros restantes para o papai Noel resolver.

. Chama o Valtim!

. Deputados e vereadores entram em recesso esta semana; agora, só depois do carnaval!

. Bom dia!