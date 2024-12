Homem é preso após disparar tiros durante briga de trânsito; veja vídeo

Uma briga de trânsito por pouco não terminou em tragédia em São Paulo neste domingo (8). Um homem foi preso após sacar uma arma e dar dois disparos em um carro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois carros estão emparelhados no meio da rua, à luz do dia. O suspeito está do lado de fora de um dos veículos e discute com o motorista do outro carro.

O motorista que está dentro do carro acelera e deixa o local. Nesse momento, o suspeito saca um revólver e faz dois disparos em direção ao veículo.

De acordo com o portal Metrópoles, uma equipe da Rota, grupo de elite da Polícia Militar paulista, fez patrulhamento próximo à casa do autor dos disparos. O carro dele foi localizado na avenida Nossa Senhora das Mercês.

No veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 embaixo do banco do motorista. Havia três munições do tambor da arma, que tem capacidade para cinco.

Segundo a polícia, o homem confessou que, após uma briga, fez disparos contra o outro motorista, que também foi localizado. A corporação não informou se a vítima foi atingida pelos tiros.

O caso está sendo apresentado no 26º Distrito Policial (Sacomã). Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se pronunciou.





Fonte: BNEWS