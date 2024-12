Com provas no Acre, ICMBio abre concurso com salários de R$ 9,8 mil

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou nesta segunda-feira, 9, o edital de seu novo concurso público, com 350 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Ambas as funções exigem nível superior em qualquer área de formação e oferecem remuneração inicial de R$ 9.817,72, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1 mil. As contratações serão pelo regime estatutário, que garante estabilidade aos aprovados.

Para analista administrativo, são 120 vagas, sendo 10 para cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), além de 70 oportunidades na sede do ICMBio, em Brasília. Já para analista ambiental, há 230 vagas disponíveis: 50 no Norte, 25 no Nordeste, 25 no Centro-Oeste, 25 no Sudeste, 15 no Sul e 90 também em Brasília.

Os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário atrativo, o edital ressalta a oportunidade de atuar em uma das principais instituições de conservação ambiental do país, contribuindo para a preservação da biodiversidade. As provas ocorrerão em todas as 26 capitais.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do concurso. As taxas de inscrição são de R$93 para o cargo de analista administrativo e R$99 para analista ambiental.

Candidatos que comprovarem inscrição no CadÚnico, forem membros de famílias de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa durante todo o período de inscrições, também pelo site do Cebraspe.

