Após trair e arrastar mulher com o carro, empresário se desculpa: “disposto a lutar pelo nosso futuro”; Vídeo

Vídeo do empresário arrastando a mulher viralizou nas redes sociais neste fim de semana | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

Vídeo do empresário arrastando a mulher viralizou nas redes sociais neste fim de semana | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

O empresário Fabrício Segtowich decidiu se manifestar, nesta segunda-feira (9), depois do vídeo em que sua esposa, Dayana Segtowich, aparece pendurada na porta de um carro em movimento, em Belém (PA), após descobrir uma traição, viralizar nas redes.

O dono de academias das franquias Smart Fit e BioRitmo pediu desculpas pela traição e disse estar arrependido. “Te machuquei de uma maneira que jamais imaginei ser capaz, e isso me consome. Quando você reagiu à dor que eu causei, ao invés de ser o apoio que você merecia, fiquei paralisado e incapaz de lidar com a situação como deveria”, escreveu em suas redes sociais.

De acordo com o Portal LeoDias, Dayana estaria confrontando o marido depois de flagrá-lo acompanhado de outra pessoa no veículo.

Ainda segundo o portal, fontes informaram que a mulher seguiu o veículo até interceptá-lo, mas, depois de ser abordado, o empresário arrancou o carro enquanto a moça permanecia presa à porta, situação que assustou as pessoas que estavam por perto.

Nos vídeos que circulam nas redes, é possível ver o momento da briga enquanto o veículo estava em movimento e Dayana pendurada na porta do automóvel do lado de fora e outro momento quando a mulher e o motorista entram em um embate na via pública, um motociclista conseguiu intervir para conter a situação apenas quando o veículo já estava parado.

Confira o pronunciamento de Fabrício:

“Day, estou profundamente arrependido, não apenas pelo medo de perder o que temos, mas porque agora entendo a dimensão do meu erro. Te machuquei de uma maneira que jamais imaginei ser capaz, e isso me consome. Quando você reagiu à dor que eu causei, ao invés de ser o apoio que você merecia, fiquei paralisado e incapaz de lidar com a situação como deveria. Sei que isso agravou ainda mais a dor.

Falhei com você, com nosso relacionamento e com nossa família. Quando mais você precisou de mim, não fui o homem que você merecia. Essa realidade é difícil de enfrentar, mas é a verdade que preciso aceitar.

Eu não espero que seja fácil para você me perdoar. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer tudo o que for necessário para reconquistar sua confiança. Meu compromisso, a partir de agora, é ser um homem melhor — para você, para nossa família e para nós. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que aprendi com ele.

Você merece amor, respeito e fidelidade. E eu quero ser essa pessoa para você. Estou aqui, pronto para enfrentar as consequências dos meus erros e disposto a lutar pelo nosso futuro, se você permitir.

Te amo.”

Veja o video:

Fonte: BNEWS