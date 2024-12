Acusado de integrar chacina no Acre é preso na fronteira com Peru

Uma operação conjunta entre as polícias Civil, Militar e Federal do Acre resultou, nesse domingo (8), na captura de R.R.S., conhecido como “Gringo”, acusado de participar de uma chacina que abalou a cidade de Assis Brasil em 2018.

Gringo” estava envolvido em uma carnificina ocorrida na noite de 2 de julho de 2018, quando, junto a outros integrantes de uma facção criminosa, rendeu e disparou contra nove pessoas em Assis Brasil. O crime deixou quatro mortos e cinco feridos. Somadas, as penas dos criminosos envolvidos na chacina ultrapassaram 318 anos de prisão. No entanto, após ser condenado, “Gringo” fugiu para o Peru, permanecendo foragido desde então.

Há cerca de duas semanas, a PCAC em Assis Brasil recebeu informações de que “Gringo” havia cometido um roubo na cidade peruana de Iñapari, localizada na fronteira com o Brasil. Após uma investigação minuciosa, os agentes constataram que ele estava circulando livremente pela cidade peruana. As autoridades peruanas foram imediatamente alertadas, resultando na prisão do criminoso.

Devido à periculosidade de “Gringo”, sua entrega às autoridades brasileiras contou com o suporte das polícias Federal e Militar. Atualmente, ele está detido e à disposição da Justiça, respondendo por quatro homicídios e cinco tentativas de homicídio.