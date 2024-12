Projeto Giro Cultural promove tradições juninas em escolas e comunidades de Rio Branco

Dry Alves, Ascom

Com o objetivo de resgatar e preservar as tradições do povo acreano, levando cultura e inclusão para crianças e comunidades da capital, o Projeto Giro Cultural – Tradições Juninas nas Escolas realizará apresentações gratuitas de quadrilhas, música, dança e teatro em escolas e espaços públicos de Rio Branco.

Ação, que ocorre nos dias 9 e 10 de dezembro, contará com apresentações dinâmicas e inclusivas, acompanhadas por intérprete de Libras, para garantir acessibilidade a todos os públicos.

De acordo com o produtor cultural e idealizador do projeto, Carlos Eduardo, a ideia surgiu quando ele percebeu que, com o passar dos anos, os grupos de quadrilha na capital estavam diminuindo.

“Como amante e defensor da nossa cultura, percebi que algo precisava ser feito para preservar essa tradição tão importante para o Acre. Lembrei-me que muitos dos grandes grupos profissionais começaram dentro das escolas, e foi então que decidi que incentivar e fomentar essa cultura nas escolas seria uma das soluções para garantir que a nossa cultura junina não morra. É fundamental envolver as novas gerações, fazer com que elas se reconectem com suas raízes e se tornem protagonistas na preservação e valorização das nossas tradições”.

Eduardo destaca ainda que a ação vai além de entreter, pois busca educar, incentivando valores como empatia, respeito e reconhecimento da diversidade cultural. Na oportunidade, as apresentações trarão personagens tradicionais das festas juninas, como o casal de noivos, casal junino, rainha junina e rainhas da diversidade, em um espetáculo cheio de energia e cor.

O projeto conta com o apoio do Instituto Social, Cultural e Esportivo Malucos na Roça e financiamento da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, integrando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e o Ministério da Cultura.

Confira a programação:

09 de Dezembro

1ª Apresentação: Praça da Revolução – às 15h

2ª Apresentação: Praça da Juventude – às 16h

10 de Dezembro

3ª Apresentação: Escola Pública Municipal Sebastião Pedrosa – às 15h

4ª Apresentação: Escola Pública Municipal Ana Turam – às 16h

5ª Apresentação: Escola Pública Municipal Roberto Sanches Mubarac – às 17h