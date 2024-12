Mulher simula cesariana em chá revelação e divide opiniões; veja vídeo

Vídeo do momento viralizou nas redes sociais | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes sociais

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo do seu chá revelação devido à forma inusitada da descoberta: a simulação de uma cesariana.

O bolo era em formato de uma barriga de grávida e dois seios. No vídeo, a mulher aparece com o marido e corta a parte inferior da “barriga” simulando uma cirurgia cesariana. Ao cortar o bolo, um líquido escorre revelando o sexo do bebê.





Nos comentários do vídeo, as pessoas expressaram diversas opiniões. “As pessoas estão pirando”, disse um internauta. “Essas revelações estão ficando bem estranhas”, opinou uma segunda pessoa. “Muita criatividade”, elogiou outra internauta.

Fonte: BNEWS