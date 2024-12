Festa ‘pra Jesus’ ou pagã? Afinal, você sabe a real origem do Natal?

O Natal é celebrado em todo o mundo, de acordo com o calendário gregoriano, no dia 25 de dezembro. Para os cristãos, a data marca o nascimento de Jesus e a tradição reúne desde enfeites e velas até a troca de presentes, além de comidas fartas.

Mas a cultura romana seria a responsável por definir a data, que coincide com a Saturnália. O dia 25 de dezembro foi escolhido por coincidir com o solstício de inverno no Hemisfério Norte, que, segundo a geografia, é conhecido como a “noite mais longa do ano”. Naquela época, o calendário seguido era o juliano. A data simbolizaria justamente que Cristo é a luz do mundo.

O que era a Saturnália?

Nome vem do culto ao deus Saturno

Festival realizado pelos romanos

Celebrava o “renascimento do ano”

Durava oito dias, do dia 17 a 25 de dezembro

Casas eram decoradas com folhagens e velas

Pessoas trocavam presentes

A similaridade com o nosso Natal não é mera coincidência, apesar das diferenças nas crenças — os romanos, diferente dos cristãos, acreditavam e adoravam vários deuses.

O deus Saturno era considerado a principal divindade da época. Como os dias ficavam menores em dezembro por conta do solstício da estação e existia uma morte simbólica da terra, existia uma necessidade de agradar o deus do tempo e da comida.

É daí que viria a tradição de enfeitar as casas e trocar presentes, que foi trazida para a cultura cristã quando o 25 de dezembro foi instituído.

A data exata do nascimento de Jesus é desconhecida até mesmo para a Igreja Católica. Alguns historiadores acreditam que ela aconteceu, na verdade, entre março e abril — dezembro sequer é mencionado na Bíblia.

Mais curiosidades sobre o Natal

Primeira menção da data como nascimento de Jesus foi feita no almanaque do século 4, o Calendário de Filocalus

Papa Júlio I fixou o Natal como dia 25 de dezembro entre os anos de 320 e 353

Papa Leão I estabeleceu o nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica em 449

Imperador Justiniano declarou a data feriado oficial do império em 529