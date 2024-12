Dupla assalta loja de artigos eletrônicos e acessórios para celulares; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento m que uma loja de artigos eletrônicos e acessórios para celular, localizada no bairro do Uruguai, em Salvador, é vítima de um assalto. As imagens, que foram registradas pelo circuito de segurança do estabelecimento, mostra toda a ação dos criminosos que agiram no final da tarde desta sexta-feira (06).

A dupla, que estava de capacete durante todo o assalto, age de modo separado. Enquanto um “faz a limpa”, pegando todos os objetos que lhes são interessantes, o outro atua intimidando o casal de funcionários da loja, pedindo ainda mais coisas.





Este assaltante chega a se aproximar dos funcionários, exibindo um revólver calibre 38. Poucos segundos depois o outro chega próximo da área onde está a câmera, pois havia ali copos térmicos que ele também roubou e colocou na mochila, juntamente com os demais produtos do roubo.

Um minuto depois da entrada na loja, a dupla vai embora. Sendo que um seguiu para um caminho distinto do outro. Nesse momento um cliente chega na loja e a gravação se encerra.

Fonte: BNEWS