Dois homens brigam dentro de universidade e usam paus e pedras; veja vídeo

Uma briga dentro do campus da Universidade de São Paulo (USP), no bairro do Butantã, em São Paulo, chamou a atenção de quem passava pelo local. Dois homens discutiram e começaram a se agredir com socos e empurrões, quando um deles pegou uma pedra no meio-fio e começou a usar para agredir o outro homem, que tentava resolver conversando, mas sem sucesso. Confira o vídeo.





Alterado, o homem deixou a pedra e pegou um pedaço de madeira no chão para atingir o rival, que correu tentando fugir da agressão, mas acabou tomando uma paulada nas costas.

Em seguida, ele conseguiu controlar o agressor, pondo os joelhos sob seu adômen imobilizando-o. O final da ação não foi capturado pelas câmeras, já que a cena foi flagrada por passageiros de um ônibus que passava no local.

Segundo a TV Record, a USP está investigando com a Guarda Universitária quem são os homens flagrados no vídeo.