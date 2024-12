Com 0,3% do total, taxa de nascimento de empresas no Acre está entre as menores do País

Em 2022, foram registrados 405,6 mil nascimentos de empresas empregadoras, o maior valor desde 2017. Com isso, a taxa de nascimento, proporção em relação ao total de empresas empregadoras, alcançou 15,3%, maior percentual desde 2017 (10,9%) e segundo ano seguido de crescimento, após queda de 12,8% para 10,7% entre 2019 e 2020. Em 2021, a taxa de nascimentos foi de 13,8%.

As empresas empregadoras que nasceram contrataram aproximadamente 1,7 milhão de assalariados, cuja taxa de participação passou de 4,0% em 2021 para 4,6% em 2022, também a maior proporção desde 2017 (3,3%), após ter caído a 3,0% em 2020. Estas informações são do estudo “Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo”, divulgado hoje (5) pelo IBGE.

Em 2022, o país tinha 7,9 milhões de empresas ativas, das quais 2,6 milhões se encontravam na condição de empregadoras. Elas empregavam 40,5 milhões de pessoas, sendo 36,5 milhões como assalariadas. Os salários e outras remunerações pagos somaram R$ 1,4 trilhão, com um salário médio mensal de 2,6 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.108,66

Comércio representou quase 4 a cada 10 novas empresas em 2022

A atividade que mais contribuiu para onascimento de empresas empregadoras foi Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, que representou 39,4% dos nascimentos, sendo responsável também pela maior parcela de empresas empregadoras ativas, 42,7%. A seção Alojamento e alimentação aparece em segundo lugar no conjunto de nascimentos (9,9%), mas em terceiro nas empresas ativas, 8,0%. Por fim, as Indústrias de transformação foram responsáveis pelo terceiro maior quantitativo de nascimentos, 8,7%, e o segundo maior quantitativo de empresas ativas, 11,2%.

Também cabe ressaltar as seções Construção; Artes, cultura, esporte e recreação; e Outras atividades de serviços, com as maiores taxas de nascimento, 22,2%, 21,2% e 19,5%, respectivamente. As menores taxas de nascimento foram observadas em Outras seções (7,3%) e Eletricidade e gás (8,4%).

Considerando as empresas empregadoras que nasceram em 2022, as 5 seções que se destacam por apresentar os maiores percentuais de pessoal ocupado assalariado são: Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (27,8%); Atividades administrativas e serviços complementares (13,8%); Alojamento e alimentação (10,8%); Indústrias de transformação (10,6%); e Construção (10,2%).

“O perfil das empresas que nasceram em 2022 é muito semelhante ao estoque de empresas já existentes, levando em conta as principais atividades econômicas”, ressaltou Thiego Ferreira, gerente da Análise e Disseminação da pesquisa.

(%) Total 2 647 896 100,0 36 539 197 100,0 405 563 100,0 15,3 1 663 688 100,0 4,6 A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 25089 0,9 506 878 1,4 4 667 1,2 18,6 27 725 1,7 5,5 B Indústrias extrativas 6082 0,2 227 157 0,6 652 0,2 10,7 4 437 0,3 2,0 C Indústrias de Transformação 297088 11,2 7 952 279 21,8 35 434 8,7 11,9 175 581 10,6 2,2 D Eletricidade e gás 1433 0,1 131 200 0,4 121 0,0 8,4 806 0,0 0,6 E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 8796 0,3 391 539 1,1 1 370 0,3 15,6 15 677 0,9 4,0 F Construção 131205 5,0 2 213 731 6,1 29 079 7,2 22,2 169 195 10,2 7,6 G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1130055 42,7 9 531 253 26,1 159 967 39,4 14,2 462 809 27,8 4,9 H Transporte, armazenagem e correio 123651 4,7 2 501 287 6,8 18 322 4,5 14,8 88 738 5,3 3,5 I Alojamento e alimentação 212187 8,0 1 909 602 5,2 40 249 9,9 19,0 179 046 10,8 9,4 J Informação e comunicação 48676 1,8 1 147 708 3,1 6 719 1,7 13,8 35 235 2,1 3,1 K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 29148 1,1 1 117 979 3,1 4 052 1,0 13,9 17 164 1,0 1,5 L Atividades imobiliárias 34679 1,3 187 072 0,5 5 130 1,3 14,8 12 682 0,8 6,8 M Atividades profissionais, científicas e técnicas 144536 5,5 1 264 316 3,5 24 201 6,0 16,7 97 029 5,8 7,7 N Atividades administrativas e serviços complementares 159973 6,0 4 600 728 12,6 27 696 6,8 17,3 229 847 13,8 5,0 P Educação 70277 2,7 1 103 246 3,0 9 181 2,3 13,1 48 714 2,9 4,4 Q Saúde humana e serviços sociais 144822 5,5 1 235 221 3,4 22 656 5,6 15,6 52 992 3,2 4,3 R Artes, cultura, esporte e recreação 25834 1,0 172 593 0,5 5 473 1,3 21,2 19 350 1,2 11,2 S Outras atividades de serviços 54256 2,0 308 944 0,8 10 586 2,6 19,5 26 490 1,6 8,6 Outras seções (1) 109 0,0 36 464 0,1 8 0,0 7,3 171 0,0 0,5 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastro e Classificações, Cadastro Central de Empresas 2022.

(1) Incluem as seções Administração pública, defesa e seguridade social e Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. A diferença observada nos resultados dessas seções em relação às demais pode ser explicada pelo número reduzido de organizações compreendidas nessa categoria. Por conta dessa característica, pequenas oscilações podem gerar grandes impactos no resultado total dessas atividades.(2) As taxas estão apresentadas com uma casa decimal, assim como as diferenças entre elas. Contudo, para se calcular tais diferenças são consideradas mais casas decimais, o que pode gerar discordâncias de arredondamento nos valores das diferenças entre as taxas.

92,7% das empresas têm menos de 10 pessoas assalariadas

Em 2022, 92,7% das empresas empregadoras que nasceram tinham de 1 a 9 pessoas assalariadas, mostrando predomínio das empresas de menor porte, enquanto 6,6% tinham de 10 a 49 e 0,7%, 50 ou mais. Em relação à taxa de nascimento, as empresas de menor porte evidenciaram um maior dinamismo em relação às demais, com uma taxa de nascimento de 17,6%, enquanto as demais apresentaram 6,2% e 3,5%, respectivamente.

Empresas que morreram em 2020 eram responsáveis por 2,4% do total de assalariados

A morte de empresa empregadora é um evento caracterizado pelo encerramento da atividade de empresas empregadoras ou interrupção de pelo menos 24 meses após o ano de referência; como também pela perda dos empregados, ainda que essas empresas constem como ativas nos cadastros, por pelo menos 24 meses após o ano de referência. Para a análise deste evento é necessária a observação de, pelo menos, dois anos após o ano de referência. Portanto, as mortes evidenciadas com dados de 2022 se referem ao ano de 2020.

No estudo de 2022, foram identificadas 210,7 mil mortes de empresas empregadoras no ano de 2020. Com isso, a taxa de mortes ficou em 9,0%, menor percentual desde 2015 (12,2%). Essas empresas contavam com aproximadamente 774,0 mil assalariados, o que correspondia a 2,4% do total de assalariados no ano de referência.

Tabela 7 – Empresas empregadoras e pessoal ocupado assalariado com as respectivas taxas, segundo o evento morte de empresas empregadoras – Brasil – 2015-2020

(%) Total Taxas

(%) 2015 2 475 852 300 892 12,2 33 623 393 1 114 598 3,3 2016 2 424 862 290 372 12,0 32 011 930 980 733 3,1 2017 2 400 278 297 542 12,4 31 877 046 1 043 033 3,3 2018 2 373 109 301 410 12,7 32 296 827 1 003 178 3,1 2019 2 374 628 264 517 11,1 33 071 591 904 373 2,7 2020 2 348 306 210 714 9,0 32 411 917 774 043 2,4 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastro e Classificações, Cadastro Central de Empresas 2015-2022.

As empresas empregadoras de menor porte (1 a 9 assalariados) eram responsáveis por 62,5% do pessoal ocupado total das empresas mortas, 50,7% dos assalariados e pagavam 46,6% da massa salarial. Enquanto isso, as empresas com 10 a 49 pessoas assalariadas ocupavam 17,4% do pessoal total, 22,1% do pessoal assalariado, e pagavam 21,6% dos salários. Já as empresas com 50 ou mais assalariados empregavam 20,1% e 27,2%, respectivamente, e pagavam 31,7% dos salários.

Das empresas nascidas em 2021 , 79,6% sobreviveram ao primeiro ano de atividade

Das empresas empregadoras que nasceram em 2017, 76,2% sobreviveram em 2018, 59,6% em 2019, 49,4% em 2020, 42,3% em 2021, e apenas 37,3% sobreviveram em 2022. O percentual de sobreviventes no primeiro ano de sobrevivência apresenta um movimento crescente desde 2018, quando houve uma queda de 1,8 p.p. em relação à 2017. Assim, 74,4% das empresas nascidas em 2018 sobreviveram em 2019, enquanto 79,6% das empresas nascidas em 2021 sobreviveram em 2022. Já partir do segundo ano de sobrevivência, o percentual vem crescendo desde o ano inicial de observação.

Considerando as empresas que nasceram em 2017, a seção de Eletricidade e Gás apresentou a maior taxa de sobrevivência (89,1%) após um ano e 58,0% após 5 anos, enquanto a de Construção apresentou a menor, 66,1% e 26,2% para o mesmo período, o que representa uma diferença de 31,8 p.p.

Tabela 13 – Empresas empregadoras e taxa de sobrevivência das empresas nascidas em 2017, por anos de observação, segundo as seções da CNAE 2.0 – 2018-2022

2018 (%) 2º ano

2019 (%) 3º ano

2020 (%) 4º ano

2021 (%) 5º ano

2022 (%) Total 261 302 76,2 59,6 49,4 42,3 37,3 A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2 177 76,8 62,2 53,2 46,6 41,9 B Indústrias extrativas 391 74,9 58,6 50,1 45,3 40,2 C Indústrias de Transformação 20 925 78,3 62,7 53,2 46,8 42,3 D Eletricidade e gás 119 89,1 73,9 65,5 62,2 58,0 E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 739 76,0 61,6 53,3 47,2 42,2 F Construção 17 709 66,1 47,5 37,8 31,5 26,2 G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 111 520 76,6 59,2 49,1 42,0 37,0 H Transporte, armazenagem e correio 13 748 74,4 57,5 47,1 39,4 34,3 I Alojamento e alimentação 26 776 74,4 56,3 43,7 35,4 30,6 J Informação e comunicação 4 793 78,9 65,2 56,1 49,2 43,8 K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 2 800 77,4 62,8 54,5 47,3 42,3 L Atividades imobiliárias 3 270 77,4 63,2 54,3 48,7 43,5 M Atividades profissionais, científicas e técnicas 13 289 77,0 62,3 52,8 46,1 41,1 N Atividades administrativas e serviços complementares 16 236 76,8 61,5 51,1 43,9 39,1 P Educação 5 731 81,5 68,5 56,9 48,8 43,7 Q Saúde humana e serviços sociais 11 541 85,2 74,6 65,6 59,5 54,7 R Artes, cultura, esporte e recreação 3 277 76,3 60,6 47,1 39,3 34,6 S Outras atividades de serviços 6 254 74,2 54,6 43,3 35,8 30,8 Outras seções (1) 7 71,4 57,1 42,9 42,9 42,9 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastros e Classificações, Cadastro Central de Empresas 2018-2022.

Quase metade das empresas empregadoras estão na Região Sudeste

Em termos regionais, as 2,6 milhões de empresas empregadoras ativas tinham 3,0 milhões de unidades locais também ativas, das quais 46,8% estavam localizadas na Região Sudeste; 21,6%, na Região Sul; 17,1%, na Região Nordeste; 9,7%, na Região Centro-Oeste; e 4,9%, na Região Norte.

Em termos de unidade da federação, São Paulo apresentou a maior concentração de nascimentos de unidades locais (24,8%), seguido de Minas Gerais (11,1%) e Paraná (7,7%). As menores concentrações foram observadas na Região Norte: Acre, Amapá e Roraima, todas com 0,3%.

Já em relação à taxa de nascimento, proporção em relação ao total de unidades locais empregadoras da Unidade da Federação, as maiores taxas ocorreram em estados da Região Norte: Roraima (21,8%), Amapá (21,1%) e Amazonas (19,5%). Em contrapartida, as menores taxas foram registradas na Região Sul: Rio Grande do Sul (12,3%) e Santa Catarina (13,8%); e Região Sudeste: São Paulo (14,1%).

Empresas de alto crescimento empregaram 8,0 milhões de pessoas

Existiam 70.032 empresas de alto crescimento, as quais ocuparam 8,0 milhões de pessoas assalariadas e pagaram R$ 317,4 bilhões em salários e outras remunerações, com um salário médio mensal de 2,8 salários mínimos. Comparando-se com o total das empresas empregadoras, as de alto crescimento representaram um quantitativo equivalente a 2,6%, enquanto aquelas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas representaram 19,2% do total.

Uma empresa é classificada como de alto crescimento quando apresenta crescimento médio do pessoal ocupado assalariado de pelo menos 10% ao ano por um período de três anos e tem 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas no ano inicial de observação.

Considerando-se ainda as empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas, as de alto crescimento foram responsáveis pela absorção de 26,7% dessa mão de obra e pelo pagamento de 24,6% dos salários e outras remunerações.

A participação das empresas de alto crescimento no total daquelas com 10 ou mais pessoas assalariadas totalizou 13,8% em 2022, que representa a maior participação desde 2017 (11,0%). O pessoal ocupado assalariado e a massa salarial também ganharam participação nesse período, crescendo de 18,3% em 2017 para 26,7% em 2022, e a participação da massa salarial, de 15,0% para 24,6%.

Entre 2019 e 2022, o conjunto das empresas empregadoras apresentou uma taxa de crescimento do pessoal ocupado assalariado de 20,6%, com um saldo de 6,2 milhões de novos postos de trabalho. Já nas empresas com 1 a 9 pessoas assalariadas, foi 11,9%, com um saldo de 703,1 mil. Nas empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas (exceto aquelas de alto crescimento), situou-se em 7,6%, com um saldo de 1,5 milhão. Nas empresas de alto crescimento, por sua vez, alcançou 100%, resultando em 4,0 milhões de novos postos de trabalho assalariado.

As empresas de alto crescimento apresentaram tamanho médio elevado: 114,2 empregados e, portanto, quase o dobro da média de 58,8 observada naquelas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas.

Empresas de alto crescimento geraram receita de R$ 3,4 trilhões

As empresas de alto crescimento geraram uma receita líquida de R$ 3,4 trilhões, o que representa 24,3% do total da receita líquida daquelas com 10 ou mais pessoas assalariadas, sendo a maior participação observada no setor de Construção (40,6%), seguido pelos setores de Serviços (31,1%), Comércio (28,9%) e Indústria (17,3%).

As empresas de alto crescimento do Comércio responderam pela maior parte da receita líquida (45,0%), vindo, a seguir, as dos setores de Indústria (32,3%), Serviços (18,6%) e Construção (4,1%). Ao observar a distribuição das empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas, verifica-se que a Indústria liderou a geração de receita líquida (45,3%), sucedida pelos setores de Comércio (37,7%), Serviços (14,5%) e Construção (2,5%).

Número de empresas gazelas cai

Entre 2017 e 2022, ocorreu um aumento tanto no número de empresas gazelas (de 4.541 para 6.624), quanto no seu pessoal assalariado (de 280,5 mil para 409,5 mil). A exceção ocorreu em 2020, quando o número de gazelas caiu de 4.926 para 4.815, e o número de pessoal assalariado caiu de 293,0 mil para 289,0 mil. A representatividade das empresas gazelas em relação àquelas com 10 ou mais pessoas ocupadas assalariadas se manteve estável, entre 2017 e 2021, em torno de 1,0% e 1,1%.

As empresas gazelas constituem um subconjunto das empresas de alto crescimento, formado pelas entidades mais jovens, situadas na faixa de 3 até 5 anos no ano de referência.

O salário médio mensal das empresas gazelas foi 2,1 salários mínimos em 2022, abaixo, portanto, do valor médio de 2,8 salários mínimos mensais, observado nas de alto crescimento. De uma maneira geral, as empresas gazelas pagaram salários inferiores aos das empresas de alto crescimento, o que se justifica por serem entidades mais novas e de menor porte.

O porte médio das empresas gazelas foi de 61,8 pessoas assalariadas por empresa, abaixo do porte médio das empresas de alto crescimento: 114,2. Verifica-se também que o porte médio das empresas gazelas permaneceu no mesmo patamar do início do período.

Mais sobre a pesquisa

A Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo estuda a dinâmica demográfica das empresas e unidades locais a partir dos eventos de entrada, saída e sobrevivência. Também destaca a importância das empresas de alto crescimento na geração de postos de trabalho assalariados formais. Os dados estão disponíveis para Brasil, grandes regiões e unidades da federação.