Com o título do Brasileirão neste domingo, o Botafogo chegou à marca de R$ 245 milhões em premiações em 2024. A conquista foi confirmada após o empate em 1 a 1 contra o São Paulo no Nilton Santos.

O montante considera: R$ 192 milhões – dos US$ 23 milhões na cotação atual – pelo título da Conmebol Libertadores; R$ 5,6 milhões das duas fases que o Alvinegro disputou na Copa do Brasil; e R$ 48 milhões do Brasileirão.

O valor pode ser ainda maior com a participação na Copa Intercontinental, no Catar, a partir do próximo dia 11.