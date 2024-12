Bandidos vestidos de Papai Noel invadem e furtam loja; veja vídeo

Uma loja de eltrônicos na cidade de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi atacada por dois bandidos vestidos de maneira curiosa. Usando fantasias de Papai Noel e máscaras, eles arrombaram o local e furtaram 32 celulares, uma caixa de som e um videogame. Confira o vídeo.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (1º) e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até então, nenhum suspeito foi preso.





A ação ocorreu por volta das 03h30 da madrugada, quando os suspeitos passaram pelo local e observaram a vitrine, voltando algum tempo depois com um carro que estacionaram na porta da loja. Em seguida, eles arrombaram a grade de proteção usando uma barra de ferro, quebram o vidro e invadem a loja.

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos que ouviram o barulho no local. Uma testemunha apontou que viu os homens saindo do local com os produtos roubados e entrando no carro antes de fugirem.

Não é a primeira vez que o dono da loja é vítima de criminosos. Em entrevista ao portal G1, Gustavo Oliveira de Souza relatou o trauma ocorrido quando ainda nem tinha aberto sua loja física.

“Eu estava com as mercadorias da loja on-line dentro do carro. Fui abordado, teve tiros e eu consegui escapar. Foi um trauma muito grande. Agora, novamente. Depois dessa ocasião, foram três anos correndo atrás. Agora que consegui estabilizar, levaram minha mercadoria embora de novo”, disse.

Fonte: BNEWS