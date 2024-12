Que o ex-senador Jorge Viana (PT) faz um belo trabalho na APEX – que era um cabide de emprego no governo Bolsonaro, e hoje tornou-se um organismo atuante nas relações comerciais internacionais – isso é verdade. Mas sabe quanto isso vale, politicamente, para a disputa de uma das duas vagas para o Senado em 2026, no estado? Zero multiplicado por cem. O Jorge parece não ter se tocado que vai brigar pela vaga de senador sem o poder estatal e sem o poder municipal. Não se tocou que o seu partido e seus aliados da esquerda não têm um nome com densidade eleitoral para ser candidato ao governo, o que o deixa sem um palanque. Não se tocou, também, que o bloco da esquerda não terá uma legião de bons candidatos a deputado estadual e deputado federal pedindo voto para ele na campanha. Não é recomendável, ele sabe disso, disputar uma eleição majoritária na base do eu sozinho. Mesmo sendo ainda a grande liderança da oposição; JV não dá mais autógrafo, não tira mais selfies e nem é disputado para posar ao lado das pessoas. Tem ainda a questão dos adversários que enfrentará na briga pelas duas vagas para o Senado, não é mamão com mel; mas estarão montados em fortes estruturas, alguns com a máquina do poder. E outro equívoco do Jorge Viana (que não tem feito política no estado), é esperar que chegando de última hora para ser candidato na base do eu presto e vocês não prestam, há muito perdeu o tempo de validade. Ou o JV esquece as viagens internacionais e se torna mais presente no estado – porque é aqui que se encontra o eleitor – ou a sua candidatura ao Senado em 2026 não vai planar no céu azul de brigadeiro; mas num tempo com muitos Cbs e sujeita a chuvas pesadas, ventos fortes e trovoadas.

QUEM NÃO APARECE, SOME

Não me lembro de um presidente que tenha mandado para o Acre 60 mil cestas básicas, para distribuição às pessoas atingidas por problemas climáticos, como o Lula fez agora. Mas é como a pata que coloca um ovo, e por não cacarejar, ninguém fica sabendo. Faltou uma forte campanha publicitária para tirar proveito deste ato do governo federal. Os cardeais do PT estão todos acomodados em cargos federais em Brasília.

DADO COM PERDIDO

Quando o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, diz que o partido tem um Plano B para a disputa da presidência em 2026; sendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) este nome, é porque caiu na real que o Bolsonaro não conseguirá reverter na justiça sua inelegibilidade. O Eduardo Bolsonaro de adversário, é como o Lula ganhar sozinho na Mega-Sena. Favorece sua reeleição.

FORÇADO PELA LEI

O prefeito Tião Bocalom só vetou o projeto que proibia menores de participar da Parada Gay; por ter sido alertado que sancionar a matéria, não só era inconstitucional; mas lhe sujeitaria a ser processado por crime de racismo e homofobia pelo MPF.

FOTO DA SEMANA

A foto da semana foi a da deputada federal Socorro Neri (PP) e o prefeito Tião Bocalom (PL), abraçados e com juras de amor político e fim das suas rusgas. Nada a criticar. Mas, comprova-se mais uma vez o velho ditado: -Nunca acredite e nem se meta em briga de político, porque acabam se entendendo; e quem tomou partido fica com cara de tacho.

COMPLETAMENTE ENGANADA

Caso a deputada federal Socorro Neri (PP)- que cumpre um bom mandato – espere que com este seu ato republicano de uma política sem rancor, assim terá a mão do Bocalom no seu ombro em 2026, trate de esquecer. Está completamente enganada

CONVITE PARA LÍDER

Na conversa que tiveram o vereador Samir Bestene (PP) e o vereador eleito Joabe Lira, sobre a eleição para a presidência da mesa diretora; Joabe disse que é candidato e sugeriu que Samir fosse o líder do prefeito Bocalom. E ficou tudo como antes.

ALTERNATIVA MORAL

A vereadora Elzinha Mendonça (PP) foi a mais dura adversária da gestão do prefeito Tião Bocalom. Única voz independente na Câmara Municipal de Rio Branco. Caso não mantenha no segundo mandato a mesma posição, vai aparecer no jogo como alguém que não resistiu aos aromas do poder. Não tem outra alternativa moral, a não ser a de continuar uma vereadora independente.

CPI DO TRAQUE

O senador Sérgio Petecão (PSD) diz que vai comprar uma máscara anti-gás. Contou ao BLOG que em uma recente reunião com a caravana de prefeitos; alguém soltou um pum que quase desmaia pelo fedor nauseabundo. Sugestão do BLOG: uma CPI para descobrir quem soltou o traque.

SIDO ÉTICO

O governador Gladson Cameli tem sido extremamente ético em relação ao governo federal, não deixando nunca de citar o Lula, quando um recurso é destinado ao estado. Política séria se faz com a verdade.

DECISÃO TOMADA

Por mais que os dirigentes do MDB queiram ver Marcus Alexandre disputando um mandato de deputado federal, segundo boas fontes próximas a ele, este já decidiu: será candidato a deputado estadual. Considera o estadual um risco menor de ficar sem mandato.

COBERTOS DE RAZÃO

Num ponto, os dirigentes do MDB estão cobertos de razão: o partido não pode deixar de ter uma chapa forte para a Câmara Federal. Ter deputado federal é o que torna o partido com força para trazer recursos às campanhas eleitorais.

ÍCONE DA ESQUERDA

O ícone da esquerda do Uruguai, o ex-presidente José “Pepe” Mujica”, em recente entrevista, foi cirúrgico sobre o Brasil: “A esquerda brasileira não tem um nome para suceder o Lula”.

PODE ESCREVER

Você pode gostar ou não do senador Márcio Bittar (PL), não concordar com seu radicalismo de direita, mas não pode desconhecer ser um dos políticos do Acre que melhor sabe montar chapas para eleger deputados federais. Foi um dos artífices das chapas do União Brasil e REPUBLICANOS, que elegeram vários parlamentares federais. Anote: montará uma chapa forte no PL para a disputa de vagas de deputado federal em 2026.

EQUÍVOCO GRANDE

Os dirigentes do PP fizeram um cálculo errado ao projetar que apoiando o prefeito Bocalom, este ao vencer, faria do segundo governo um loteamento de cargos. O espaço do PP é o Alysson Bestene de vice. Ponto final. É não conhecer o Boca….

NÃO VAI A LUGAR NENHUM

O presidente do PODEMOS, Ney Amorim, não terá outra opção a não ser a de levar o seu partido para uma Federação em 2026, caso queira disputar com chance um mandato de deputado federal.

NESTE SENTIDO

Tudo caminha para que em 2026 se tenha apenas dois nomes da direita, na disputa do governo do estado. Se algum nome aparecer pela esquerda, será só para fazer número.

DOBRADINHA CERTA

O futuro deputado federal José Adriano (PP) tende a direcionar a maioria das suas emendas parlamentares para o prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. E ter o seu apoio para a reeleição em 2026.

EM TESE

Pela lógica, uma das duas vagas para o Senado em disputa em 2026, deverá ficar com o governador Gladson Cameli. E segunda vaga sendo disputada pelos demais candidatos.

NÃO É UM BOM CAMINHO

Não conheço ninguém no atual cenário político do estado que seja mais avesso a dar entrevista, que a vice-governadora Mailza Assis. Não é um bom caminho para quem quer projetar o seu nome para a eleição de governador em 2026.

CONVERSA FIADA

Deputados que votaram contra o projeto do governo federal de ajuste fiscal, sob alegação que pode afetar o Bolsa Família, escutaram o galo cantar e não sabem em que lugar. O Lula jamais mataria a sua galinha dos ovos de ouro.

FRASE MARCANTE

“Todo mundo quer comer na mesa do governo, mas ninguém quer lavar os pratos”. William Faulkner