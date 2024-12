Programa Opera Acre realiza mutirão de cirurgias ginecológicas no Alto Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu continuidade ao programa Opera Acre com um mutirão realizado neste final de semana, dias 6 e 7, no Hospital Regional de Brasileia, na região do Alto Acre.

A ação resultou em 33 cirurgias ginecológicas, incluindo procedimentos como curetagem uterina, histerectomias totais abdominais e laparotomia exploradora, reafirmando o compromisso do Estado em ampliar o acesso à saúde pública.

Pacientes como Josenilda Lima, 47 anos, que aguardava há dois anos por uma histerectomia devido a miomas que causavam dores intensas, expressaram alívio e gratidão pela iniciativa:

“É uma grande ajuda ter esse atendimento aqui, no meu município e ajudando tantas outras mulheres que residem nesta regional. Estou muito grata ao governo e à Secretaria de Saúde e todos os profissionais por esse mutirão.”

A paciente Íris Sales, de 52 anos, fez uma histerectomia, também pela presença de miomas. “Graças a Deus chegou o dia, meus exames deram certo e não precisei ir até Rio Branco e só tenho a agradecer a toda equipe, por estar enfim, me livrando de tantas dores”, relatou.

Além das cirurgias ginecológicas, a agenda do programa para dezembro inclui um mutirão de cirurgias gerais, entre os dias 20 e 22, encerrando o ano de 2024 com resultados expressivos.

Descentralização como pilar estratégico

Um dos diferenciais do programa Opera Acre é a descentralização dos serviços. Exames preparatórios são realizados nos municípios de residência dos pacientes, enquanto as cirurgias ocorrem em hospitais regionais, como o de Brasileia. Essa logística reduz deslocamentos e aumenta a eficiência, beneficiando especialmente comunidades em áreas remotas.