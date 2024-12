Ingressos para a ‘Pacha Festa’ 2024 já estão disponíveis, saiba como adquirir

Ascom Pachamama

O Festival Pachamama está prestes a iniciar suas atividades e uma das noites mais esperada já tem data, local e atrações imperdíveis para celebrar o encerramento de um dos maiores festivais latino-americano. A ‘Pacha Festa’, um dos eventos mais aguardados do Festival, acontece no próximo dia 14 de dezembro, a partir das 21h, na Casa do Rio. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site https://www.sympla.com.br/ pacha-festa—com-banda-sobre- cuerdas__2740974.

A ocasião é um espaço de integração e celebração da diversidade cultural, reunindo pessoas de diferentes origens para celebrar a riqueza da América Latina por meio da música, dança e alegria.

A edição deste ano traz um line-up especial:

Banda Sobre Cuerdas: diretamente de La Paz, Bolívia, o grupo apresentará um repertório que inclui clássicos da música latina, como Cariñito e Carnaval (Celia Cruz), além de ritmos dançantes como merengue, salsa e cumbia.

Trio Remanso: liderado pela cantora Camila Cabeça, o trio abre a noite com uma mistura animada de carimbó, brasilidades e latinidades, aquecendo o público para as próximas atrações.

DJ Malu: anfitriã da festa desde a primeira edição, com um set vibrante que promete manter a pista cheia do início ao fim.

Crellier: encerrando a noite com um repertório pensado para fazer todo mundo dançar até o último minuto.

O Festival Pachamama é realizado pela Saci Filmes, por meio da Lei Paulo Gustavo, e conta com apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM). Para saber mais sobre o evento acesse o Instagram https://www.instagram.com/ festivalpachamama?igsh= MXJpa2VvamZpamZycQ==