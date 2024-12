As operações da Ficco para enfrentar o tráfico de drogas no Estado do Acre

Na quarta-feira passada (4/12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC) deflagrou a Operação Pente Fino (18ª fase) e a Operação Canto Cortado, em Rio Branco.

As investigações da 18ª fase da Operação Pente Fino tiveram início após informações indicarem que uma mulher estaria envolvida no recebimento de uma carga de entorpecentes, os quais seriam destinados à distribuição em Rio Branco. Após diligências, foi possível identificar o possível local de entrega da droga, sendo, portanto, solicitado reforço operacional da Polícia Militar do Acre, em que foi mobilizada a Companhia de Choque do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para a ação.

A suspeita foi abordada no momento em que carregava uma sacola com 6 kg de entorpecentes. Além disso, foram apreendidas balanças de precisão e diversos materiais utilizados para o preparo e embalagem da droga para a comercialização.

Já na Operação Canto Cortado, que também contou com a participação de policiais da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil do Acre (DENARC), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em locais conhecidos pelo intenso comércio de entorpecentes. Na ocasião, dois indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações iniciaram após o recebimento de diversas denúncias sobre tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e ameaças em bairros de Rio Branco, o que possibilitou a obtenção de mandados judiciais junto à Vara Estadual do Juiz das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Diante dos fatos, os investigados foram apresentados à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis, e poderão responder, na medida da responsabilidade de cada um, por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e por fazer parte de organização criminosa.

Vale destacar que ambos os trabalhos têm como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de armas de fogo e às organizações criminosas, e reafirmam o compromisso das forças de segurança pública em garantir a ordem e a proteção da sociedade.

A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Acre, Polícia Militar do Acre e Polícia Penal do Acre.