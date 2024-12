VÍDEO: Tutor canta música para vaca e animal tem reação inusitada

Uma vaquinha chamada Jenna, que vive na cidade de Williamsburg, na Virgínia (EUA), impressionou os internautas com a sua reação ao ouvir seu tutor cantar a música “Don’t Know What You Got Til It’s Gone”, do filme Cinderela.

Na cena compartilhada no Instagram, a vaca de pelagem preta e branca apareceu usando lacinhos da cor rosa enquanto apoiava a cabeça no ombro do seu tutor e cochilava tranquilamente ouvindo a canção, que o homem tocava no violão.

“Adoro aquela cabeça grande sobre o meu ombro! Finalmente, esta semana para o Tunetastic Tuesday, cantei para Jenna o clássico da Cinderela ‘Don’t Know What You Got Til It’s Gone’. Minha voz não está totalmente curada de qualquer tosse e resfriado que eu tive. Mas, está muito melhor do que estava. Esta sempre foi uma das minhas músicas favoritas. Espero que você goste”, dizia a legenda da publicação.

O registro adorável viralizou nas redes sociais e atingiu 210 mil curtidas. “Isto é tudo o que eu quero na vida”, “Esta é a tua miúda”, “Ela é tão querida. Você é um homem de sorte” e “Que coisinha mais linda e com esses laços fica muito mais linda”, declararam os internautas nos comentários.

Confira:

