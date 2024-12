Vídeo: carro atola na rampa da balsa que faz travessia do Rio Acre em Xapuri

A travessia sobre o Rio Acre em Xapuri, feita pelo Deracre, continua dando dor de cabeça para quem precisa cruzar o manancial. A travessia tem sido um problema há muito tempo, desde problemas mecânicos, tamanho reduzido da balsa e agora, apresenta também dificuldades na estrutura da rampa de acesso.

Na última terça-feira, 3, o governo do Acre já havia proibido a a travessia de caminhões boiadeiros com peso superior a 20 toneladas, alegando dificuldades operacionais.

No entanto, o problema não é apenas com os veículos grandes. Um vídeo mostra um carro de passeio atolado no acesso à rampa da balsa na manhã desta sexta-feira, 6. O que chama atenção é que o Acre vive apenas o início do período de chuvas e se nenhuma manutenção for realizada, a tendência é a situação é piorar ainda mais.

A reportagem do ac24horas tentou falar como o responsável pela administração da balsa em Xapuri, Uelinton Tomé, para saber se há algum reparo previsto, mas não obteve resposta.

VÍDEO: