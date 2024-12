No Acre, assaltante é linchado até defecar após roubar mulher na saída do trabalho

João Paulo da Silva Lima, de 27 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira, 5, após roubar uma mulher na Avenida Ceará, nas proximidades da Farmácia Pague Menos, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima, que havia acabado de sair do trabalho em uma pizzaria e sorveteria, caminhava pela avenida, quando foi abordada por João Paulo e uma mulher não identificada. A dupla, que estava armada e utilizava uma bicicleta preta, anunciou o assalto.

Após roubar os pertences da vítima, os criminosos fugiram pela Rua José de Melo.

Desesperada, a mulher correu atrás dos assaltantes e pediu ajuda a populares.

A perseguição mobilizou diversas pessoas. Quando os criminosos chegaram em frente ao Hospital Infantil, um motociclista conseguiu derrubar a dupla da bicicleta.

João Paulo rapidamente se levantou, recuperou a bicicleta e se escondeu em um prédio abandonado localizado próximo ao hospital. Enquanto isso, a mulher que o acompanhava foi detida por populares, devolveu a bolsa da vítima e fugiu em direção ao Parque da Maternidade.

João Paulo, ao perceber que seria alcançado, escalou a grade do prédio e se escondeu no telhado. Após alguns minutos, desceu e tentou fugir novamente, mas foi alcançado e linchado pelos populares. A situação de nervosismo e a agressão sofrida fizeram com que o assaltante acabasse defecando na roupa.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou João Paulo detido pelos populares. Os policiais resguardaram a integridade física do criminoso e realizaram sua prisão.

Após ser reconhecido pela vítima como autor do roubo, João Paulo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi submetido aos procedimentos legais.