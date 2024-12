Luzes de Natal da Praça serão acesas amanhã; terá Caravana da Coca-Cola

A Prefeitura de Rio Branco inaugura as luzes de Natal neste sábado, 7 de dezembro, às 18h, na Praça da Revolução, no Centro da cidade. O evento promete atrair milhares de pessoas para conferir as novidades da decoração natalina deste ano.

A programação inclui a passagem da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que visita Rio Branco nos dias 6 e 7 de dezembro, percorrendo pontos estratégicos da capital. O desfile, protagonizado pelo Papai Noel, faz parte da campanha “Desperte o Papai Noel que há em você”, da Coca-Cola 2024. A combinação de luzes, música e personagens natalinos busca encantar o público e marcar o início oficial das festividades na capital acreana.

No sábado, a caravana parte às 18h da Fábrica da Solar Coca-Cola e contará com paradas em diversos locais:

Aramix Atacado

Praça da Revolução

Atacale

Aramix Vila Acre

Supermercado Almeida

Boneco de Neve